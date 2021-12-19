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Çok cesur! Hülya Avşar, kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı

Çok cesur! Hülya Avşar, kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı

Pandemi sonrası sahnelere dönen Hülya Avşar, Ankara'da aldığı bir sahnede giydiği kıyafetle gündeme geldi.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Ankara'da bir mekanda sahne aldı. Pandemi sonrası iddialı bir dönüş yapan Avşar'ın sahne kostümü oldukça cesurdu.

Kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesinin altına jartiyer giyerek sahneye çıkan Avşar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

 

Avşar'ın bazı takipçileri bu halini çok beğenmezken bazıları ise çok beğendi.

 

YIRTMAÇ SEVİYOR
Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde iddialı tarzıyla ilgili sorulara yanıt vermişti. Avşar, "Yırtmacı seviyorum" yorumunda bulunmuştu. 58 yaşındaki Avşar, ayrıca Hadise ve Gülşen'in sahne kıyafetleri için de "Herkes çok güzel, Hadise de Gülşen de öyle..." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler derin yırtmaç hülya avşar
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