Çok Güzel Hareketler 2'den kötü haber

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden 24 yaşındaki genç oyuncu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı.

Kanal D'nin BKM yapımı Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Arif Güloğlu bu haftaki bölümde yer almadı. 24 yaşındaki oyuncunun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Her şey mart başında Güloğlu'nun rahatsızlanmasıyla başladı.

Apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edildi. Doktor Güloğlu'nun şiddetle sigarayı bırakmasını önerdi. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalanma ihtimali üzerinde duruldu.

Arif Güloğlu'nun ailesi oğullarının tedavisini memleketleri Ankara'da devam etmesini istedi. Genç oyuncu şu günlerde hastalığıyla ilgili kesin tanının konulmasını bekliyor.

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncuya moral vermek için ellerinden geleni yaptığı ve sürekli görüntülü arama yaparak destek verdikleri belirtildi.

Arif Güloğlu kimdir?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Lenf Kanseri (Lenfoma) nedir?

Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.

Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor.

Hastalık sona erdiğinde ise yeniden eski boyutlarına dönüyor. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma meydana geldiğinde, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor.

Lenfomalar temelde Hodgkin ve non-Hodgkin (Hodgkin olmayan) olmak üzere iki grupta incelenir. Her ikisinin de belirtileri benzer olabilmekle beraber, lenfomanın hangi tür olduğuna yapılan tetkiklerde rastlanabilecek bir takım özel hücrelere göre karar verilir.

Tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesi açısından lenfomanın hangi tür olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir.

Belirtiler

Lenfomaların pekçok farklı türünde farklı belirtiler ortaya çıkabilmekle beraber bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

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Ağrısız, büyüyen ve çoğalan lenf bezleri

Sebebi bilinmeyen ateş,

Açıklanamayan kilo kaybı,

Rahatsız edici gece terlemesi,

Sürekli yorgunluk,

Öksürük, solunum problemi ve göğüs ağrısı,

Karında şişlik, şişkinlik, dolgunluk hissi veya ağrı,

Kaşıntı

Bir kişide yukarıdaki belirtilerin olması, o kişide mutlaka lenfoma var anlamına gelmemektedir. Mikrobik hastalıklar ve diğer sağlık problemleri de bu bulgulara neden olabilir. Ancak belirtiler 2 hafta içinde düzelmez ise doktora başvurularak nedeninin araştırılmasında yarar var.