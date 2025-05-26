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Coşkun Sabah'tan Galatasaray'a sitem: ''Yakışmadı''

Coşkun Sabah'tan Galatasaray'a sitem: ''Yakışmadı''
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Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında programdan çıkarıldığını belirterek, ''Kulübe yakışmadı'' ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu kutladığı Yenikapı'da birçok sanatçı sahne aldı. Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah etkinlik programından çıkarıldığını belirterek sitem etti. 

Sabah yaptığı açıklamada, "Kutlama programındaydım ama değiştirildi. Medyaya yapılan servislerde ismim vardı. Menajerler rahat durmamış ve organizasyonu rahatsız etmişler. Kulübe yakışmadı. Ben de Ankara'dan dönmüştüm, yorgundum. Nasıl döneceğim diye düşünürken çıkarıldığımı öğrendim"  dedi.

DAHA ÖNCE GELMEMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, 2014-15 şampiyonluğunda Çanakkale’de düzenlenen şampiyonluk gecesine söz verdiği halde katılmayan Coşkun Sabah'ı hiçbir faaliyete çağırmama kararı aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin, 25 Temmuz 2015'te Çanakkale’de düzenlediği ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı şampiyonluk gecesine, daha önce anlaşılmasına rağmen sanatçı Coşkun Sabah gelmemişti.

 

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Etiketler coşkun sabah yenikapı kutlama
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