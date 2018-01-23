Coşkun Sabah'tan şüphelenip yanlış evi basmış !

Geçtiğimiz mayıs ayında şarkıcı Coşkun Sabah'la olan 19 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Sabah'ın, boşanma sürecinde yaptığı bir baskın başına dert oldu.

Ceyda Sabah, önceki yıl eşinin evde unuttuğu cep telefonuna gelen aşk mesajlarını görünce boşanma davası açmıştı.

EV BASMAYA KADAR GİDEN SÜREÇ BÖYLE GELİŞTİ

'Duymayan Kalmasın' programında yer alan habere göre; Ceyda Hanım, bir sabah eşinin cep telefonunu karıştırırken Etiler’deki dairesinde bir kadınla buluştuğunu öğrendi ve harekete geçti. Yanına çilingir alan Ceyda Sabah, adrese baskın yaptı. Coşkun Sabah’ın kiraya verdiğinden haberdar olmadığını iddia ettiği dairesinin kapısını çilingire açtırdı. Ancak içerde eşini bulamadı. Üstüne üstlük baskın yaptığı dairenin kiracısı Mustafa Kayışoğlu’nun açtığı davayla karşı karşıya kaldı.

“EVDE KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARI VARDI”

Daireye girdiği çilingir ile beraber hakkında dava açılan Ceyda Sabah’ın, geçtiğimiz hafta görülen duruşmada kendini savundu: Yönetici evde kiracı olduğunu söylemedi. Ben de çilingirle içeri girdim. Dairede kadınlara ait çamaşırlar gördüm.

Mahkeme Ceyda Sabah ve çilingir Süleyman Akkaya hakkında beraat kararı verdi. Ancak Coşkun Sabah’ın yakın dostu olan eski kiracısı Mustafa Kayışoğlu, karara itiraz etti ve beraat bozuldu. Şimdi Ceyda Sabah, aynı davayla ilgili yeniden yargılanacak.