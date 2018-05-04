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  3. 04 Mayıs 2018 21:02

Çukur dizisi 28. bölümü fragmanı yayınlandı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 28. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı.

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Sena’nın yalan söylediğini öğrenen Yamaç’ın öfkesine hakim olamadığı tanıtımda ikilinin hesaplaşması heyecanı yükseltiyor. İdris, Emmi ve Paşa’yı sert sözlerle uyarırken, Kemal’in Emrah’la dövüş sahneleri dikkat çekiyor. Sena ise “Yaptığımın bir bedeli var. Benim bu bedeli ödemem gerekiyor!” diyerek Yamaç’ı şaşırtıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 28. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak.Sezon finaline altı bölüm kala Çukur’da taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başlıyor. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk veDoğancan Sarıkaya eşlik ediyor. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

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