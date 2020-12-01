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  3. 01 Aralık 2020 17:38

Çukur dizisinde ayrılık sinyali! Selim diziye veda mı ediyor?

Çukur dizisinde dizi başladığı günden bu yana başrolde olan Selim karakterini canlandıran Öner Erkan'ın cenaze sahnesinin çekilmesi "diziye veda ediyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

Çukur dizisinde ayrılık sinyali! Selim diziye veda mı ediyor?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde uzun süredir konuşulan Selim’in ölümü bu hafta ekranlara gelecek olan bölümde yaşanabilir. Sosyal medyada Çukur dizisinin Selim'i Öner Erkan'ın önümüzdeki hafta diziye veda edeceği, dizideki cenaze sahnesinin ise çekildiği iddia edildi. 

Dizide Erdenetler ve Koçovalılar arasında yaşanan sürtüşmeler sonucunda Selim Koçavalı’nın dizide öldürüleceği iddia ediliyor.

Show TV tarafından yayınlanan fragmanda Çağatay Erdenet’in Selim Koçavalı’yı öldüreceği çıkarımı yapılırken “Kural mural yok” notu ile paylaşılan fragman heyecan yarattı.

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