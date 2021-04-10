Çukur dizisinde bir ayrılık daha

Kısa bir süre sonra ekranlara veda edecek olan Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Celasun karakterine can veren Kubilay Aka'nın ardından diziye veda edecek olan bir diğer isim de belli oldu.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş'ın yer aldığı Çukur dizisi, 4 sezonluk ekran macerasını Mayıs sonunda tamamlayacak.

Finale hazırlanan Çukur’a geçtiğimiz hafta Kubilay Aka veda etmişti.

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur’dan bir ayrılık haberi daha geldi. Her hafta reytingleri altüst eden Çukur'a veda eden Celasun karakteri dizide kavuşamadığı sevgilisi Karaca'ya kavuşuyor.

Edinilen bilgilere göre Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar da Celasun karakterine can veren Kubilay Aka gibi ölerek diziye veda edecek.

YENİ FRAGMAN DA YAYINLANDI

Öte yandan Çukur'un 12 Nisan Pazartesi günü ekrana gelecek olan yeni bölümünden de ilk fragman dün akşam yayınlandı.

İŞTE O FRAGMAN:

ÇUKUR'DAN "BİZ GİDERİZ İZİMİZ KALIR" PROJESİ

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras İynemli, TEMA Vakfı ile birlikte 50 bin ağaçlık bir Çukur Ormanı projesine hazırlandıklarını açıkladı.

TEMA Vakfı işbirliğiyle Çukur Ormanı projesini başlattıklarını söyleyen ünlü oyuncu, "4 sezondur hayat verdiğimiz Çukur dizisine bu sezon veda ediyoruz. Finale doğru ilerken de hep birlikte TEMA Vakfı işbirliğiyle Çukur Ormanı projesini başlatıyoruz. Hedefimiz 50 bin ağaçlık bir orman. Siz de bize katılın, sizin de Çukur Ormanı'nda dikili bir ağacınız olsun. Dünyamıza, ülkemize, doğamıza nefes aldıralım. Doğa nefes alsın" ifadelerini kullandı.