Çukur dizisine bomba transfer! Güzel isim kadroya katıldı

Her bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitlemeyi başaran Çukur dizisinin yeni sezonuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Efsane dizi Çukur'un sezon finaline doğru, Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'de diziden çıkarak sevenlerini üzmüştü. Dilan Çiçek'in Çukur'dan ayrılması üzerine Hakan: Muhafız dizisinden Çukur'a bir transfer gerçekleşti.

Rol aldığı 'Hakan: Muhafız' dizisiyle bir süredir dijital platformda kamera karşısına geçen Ayça Ayşin Turan, yeni sezonda Çukur'da yer alacak.

Güzel oyuncu, sezonun ilgiyle izlenen ‘Çukur’ dizisinde dahil olacak. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil’in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, böylelikle geçen sezon diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz’in yerine geçmiş olacak.