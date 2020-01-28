Çukur, Elazığ depremini unutmadı

Show TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çukur dizisi, dün akşam 85. yeni bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen anların yaşandığı son bölümde Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depreme de yer verildi.

"GEÇMİŞ OLSUN ELAZIĞ"

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde sahne geçişlerinde Elazığ için duvarlara yazılmış "Dayanışma hayat kurtarır", "Geçmiş olsun Elazığ" ve "Elazığ'a umut olmak için beraber yola çıkıyoruz" mesajlarına yer verildi.

DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM TIR'I GÖNDERİYORLAR

Öte yandan dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Geçmiş olsun Elazığ. Yaşanan deprem sonrasında Elazığ'daki vatandaşlarımıza yardım elini uzatabilmek ve onlara umut olabilmek için #YaşaTIR yola çıkıyor. Siz de ihtiyaç listesinden dilediğiniz ürünleri YaşaTIR'a getirin birlikte umut olalım. Destekleri 28-29 Ocak'ta YaşaTIR'a getirin, Elazığ 'a umut olmak için yola beraber çıkalım." denildi.

İZLEYİCİLERDEN TAKDİR TOPLADI

Bu zamana kadar yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Çukur dizisinin, Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında 41 kişinin hayatını kaybetmesine sessiz kalmadı. Evleri yıkıldığı için zor günler yaşayan depremzedeler için harekete geçiren dizinin bu duyarlılığı izleyicilerden de tam not aldı.