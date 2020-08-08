Çukur hayranlarına kötü haber

Eylül ayında 4. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak olan "Çukur" dizisinin, sinema filmi çekilecek. "Çukur" dizisinde Erkan Kolçak Köstendil’in hayat verdiği Vartolu Sadettin’in hikâyesi beyazperdeye aktarılacak.

1992 yılında Vartolu’nun Doğu Beyazıt’taki çocukluk günleriyle başlayacak olan Çukur"un sinema filmini, Gökhan Horzum ile Damla Serim beraber kaleme aldı. Etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken projenin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturacak.

Tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre çekimlerinin bu ay başlaması planlanan sinema filmi, pandemi riskinin devam etmesi, sinema salonlarıyla ilgili yaşanan endişe ve başrol oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil’in yeni baba olması nedeniyle önümüzdeki yıla ertelendi.