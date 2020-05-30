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  3. 30 Mayıs 2020 09:46

''Çukur toplumun psikolojik durumunu etkiliyor''

Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Şiva Şark, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Tolo televizyonundan ‘Çukur’ dizisinin yayından kaldırılmasını talep ettiğini bildirdi.

''Çukur toplumun psikolojik durumunu etkiliyor''
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Afganistan'da izlenme rekorları kıran Çukur dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde yayınına girmişti.

Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da dizinin toplumun psikolojik durumu üzerindeki etkisinden endişe duyulduğu ifade edildi.

Tolo televizyonunun talebi görmezden gelmesi durumunda hükümetin gereken tedbirlere başvuracağı uyarısında bulunan Şark, “Tolo televizyonuna ‘Çukur’ dizisinin gösterimiyle ilgili mektup yazdım. Bu televizyondan bu tür dizileri göstermemesini talep ettim. Yasaların ihmal edilmesi, mevcut yasalar çerçevesinde ele alınacaktır” diye yazdı.

İlgili kararın, vatandaşların isteği üzerine alındığını kaydeden Bakan Yardımcısı, Türk dizisindeki şiddet sahnelerinin sosyal medyada şikayet edildiğine işaret etti.
 

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çukur , yamaç
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