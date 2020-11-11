Çukur'a dengeleri değiştirecek transfer

Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Burak Dakak gibi isimlerin yer aldığı Çukur'a yeni bir oyuncu daha katıldı.

Show TV'nin 4 sezondur devam eden Çukur dizisine son olarak Yıldırım Şimşek, Namık karakteriyle dahil oldu. Sezon sonunda final yapacağı iddia edilen Çukur'un yeni bölümlerinde, Namık karakteri dengeleri değiştirecek.

Yıldırım Şimşek, Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde rol almıştı.

YILDIRIM ŞİMŞEK KİMDİR?

Yıldırım Şimşek, 1969 yılında Ankara'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Şimşek, 2001 yılında Hiçbir Yerde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

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Daha sonra Deniz Yıldızı, Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda rol alan Yıldırım Şimşek, bir çok dizide rol aldı.