Çukur'da sürpriz! Ünlü oyuncu diziye geri döndü

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Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka'nın başrollerde oynadığı Çukur'un 19 Ekim Pazartesi yayınlanan 99. son bölümünde Çağatay Erdenet geri döndü. Çukur'da Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler aylar sonra yeniden diziye dahil olmuş oldu.
KARDEŞİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALDI
Ekranların sevilen dizisi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Çağatay Erdenet'in gözlerden uzak şekilde İsviçre'de yaşadığı ortaya çıktı. Çağatay Erdenet, Cumali'nin gönderdiği zarfla kardeşi Arık Böke'nin öldürüldüğünü öğrendi. Çağatay, babası Cengiz Erdenet'e Cumali'nin Arık Böke'yi öldürdüğü haberini verdi.
DİZİYE VEDA ETMİŞTİ
Başarılı oyuncu Nejat İşler, 82. bölümde diziye veda etmişti. Çağatay (Nejat İşler), Yamaç'ın yaptığı planla polisler tarafından suçüstü yakalanmıştı.
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