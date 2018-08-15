Çukur'da yeni sezonuna sürpriz transfer

Çukur yeni sezon bombalarını bir bir patlatmaya devam ediyor. 33. bölüm ile sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri için oyuncu arayışları hızlı başladı. Son olarak Berkay Ateş'i oyuncu kadrosuna katan Çukur'a bir bomba isim daha geliyor.

Show TV’nin Ay Yapım imzalı ‘Çukur’ dizisinin yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. Yeni sezonda da farkını ortaya koymak isteyen Çukur dizisi için senaristler yeni oyuncular için kolları sıvadı ve 2 isim netleşti.

Seyirciyi merak içinde bırakan bir sezon finaliyle haziran ayında tatile çıkan dizinin kadrosuna yeni sezonda ödüllü oyuncu Berkay Ateş’in sürpriz bir rolle katılacağı geçen haftalarda gündeme gelmişti.

Fenomen dizinin ekibine son olarak Erkan Avcı’nın da dahil olduğu öğrenildi. Avcı, geçen sezon TRT’nin ‘Payitaht Abdülhamit’ dizisinde Fehim Paşa karakterine hayat vermiş, sezon sonunda da senaryo gereği ölmüştü.

Öte yandan Çukur için görüşülen oyuncular arasında Cem Yılmaz’ın ‘Karakomik Filmler’ projesinde rol alan Necip Memili’nin de olduğu konuşuluyor.

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı 1 Ocak 1982 Diyarbakır doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirmiştir. Karadayı dizisinde (Barut) Necdet Güney isimli karakteri canlandırarak ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı "Ahmet" rolüyle 2011 yılı, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.



