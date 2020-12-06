Çukur'ın aile pozunda tepki çeken "alkol" detayı

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili, Perihan Savaş, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Avkıran ve Nejat İşler gibi isimlerin paylaştığı Çukur'un önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne daha önce dizide yer almış Ercan Kesal (İdris) ve Çetin Sarıkartal (Paşa) konuk olacak.

Show TV'de yayımlanan "Çukur" adlı dizinin resmi sosyal medya hesaplarından, dizi oyuncularının bir masada çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğrafta yer alan yemek masasında birçok meze ve rakı bardağı yer almasına rağmen, bardakların boş olması ve masada rakı şişesinin yer almaması dikkat çekti.

Paylaşılan aile pozunda rakının olmaması takipçileri ikiye böldü. Bir kısım takipçi rakı şişesinin paylaşıldığını söyleyerek tepki gösterirken bir kısım ise bu karenin dizi için çekildiğini ve içki şişesinin paylaşılmasının yasak olduğunu söyledi. Çukur'daki bu karede alkolün paylaşılmasının RTÜK tarafından yasak olduğu da bu poza tepki gösterenlere hatırlatıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Şu dizide her türlü şiddeti yayınlayan her türlü suça özendirmekten çekinmeyen adamlar iki kadeh rakı göstermekten korkuyor" yorumlarında bulundu.