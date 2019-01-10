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  3. 10 Ocak 2019 10:53

Çukur'un Aliço'su ile Merve Çağıran aşk yaşıyor

Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun, Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Merve Çağıran ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Çukur'un Aliço'su ile Merve Çağıran aşk yaşıyor
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Posta Gazetesi'nni haberine göre; Zeynep Bastık’tan da Mayıs 2018’de ayrılan Rıza Kocaoğlu (39), kendisi gibi oyuncu olan Merve Çağıran ile aşk yaşıyor. Çağıran, Kocaoğlu’ndan 12 yaş küçük.

BİRLİKTE EĞLENDİLER
Sevgililer, ilk kez geçtiğimiz gece ortaya çıktı. Ortak arkadaşları, yönetmen Uluç Bayraktar ile Asmalımescit’e eğlenmeye giden ikili, tüm çabalarına rağmen birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.

Merve Çağıran, adını Cem Yılmaz ile aşk yaşayarak duyurmuştu. Ardından Ali Burak Ceylan ve Hande Soral’ın kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte olmuştu.

Posta

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