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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Çukur dizisinde Efsun karakterini canlandıran Damla Sönmez'in setten yaptığı paylaşım büyük ilgi topladı.

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinde Yamaç'ın sevgilisi Efsun karakterini canlandıran Damla Sönmez, dizi setinden paylaştığı videoyla dikkat çekti.

Sette çekim arasında karavanda oryantal dans yapan Sönmez o anları Instagram'dan paylaştı.

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Sönmez'le birlikte karavanda bulunan Erkan Kolçak Köstendil'in ise dans sırasında bakışlarını kaçırması dikkat çekti.

Etiketler efsun vartolu oryandal damla sönmez
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