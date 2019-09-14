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  3. 14 Eylül 2019 09:55

Çukur'un yeni güzeliyle ilk fragman geldi!

Show TV’de ekrana gelen, Pazartesi yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak olan Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un 3. sezon 2. tanıtımı yayınlandı.

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Cumali’nin “Benim babamın katili dışarıda elini kolunu sallayarak gezerken, ben burada volta atmayacağım!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Koçovalıların hapishanede kavga ettiği nefes kesen anlar gerilimi yükseltiyor. Akın Koçovalı’nın Çukur sokaklarında rahatça gezindiği görülürken Sultan’ın, Vartolu’dan isteği izleyenleri şoke ediyor.

“Sultan’ın “Vartolu Sadettin babasını öldüren adamı bulacak. Bana olan can borcunu ödeyecek!” sözleri üzerine Vartolu’nun harekete geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor.

Nehir karakterine hayat vermeye hazırlanan Hazal Subaşı’nın da ilk kez görüldüğü heyecan dolu tanıtım, yeni sezona duyulan heyecanı giderek arttırıyor.

Çukur, merakla beklenen 3. sezonuyla Pazartesi akşamı 20.00’de Show TV'de!


 
 

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