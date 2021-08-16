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Çukur'un yıldızı Kubilay Aka apar topar hastaneye kaldırıldı

Çukur'un yıldızı Kubilay Aka apar topar hastaneye kaldırıldı

Son olarak Cam Tavanlar dizisiyle karşımıza çıkan Kubilay Aka, evinde dengesini kaybederek kafasını cama vurdu.

Genç oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde evde dengesini kaybederek kafasını cama vurdu. Aka'nın yardımına ise eski rol arkadaşı ve yakın zamanda komşusu olan Aras Bulut İynemli koştu.

İlk müdahaleyi yapan İynemli, Aka'yı apar topar hastaneye götürdü.

KAFASINA 12 DİKİŞ ATILDI
Hürriyet'te yer alan habere göre; Zekeriyaköy Acıbadem Tıp Merkezi’nde teavi altına alınan Kubilay Aka'nın kafasına 12 dikiş atıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, şu sıralar evinde istirahat ediyor.

Etiketler çukur aras bulut kubilay aka
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