Cüneyt Arkın en büyük korkusunu açıkladı

Cüneyt Arkın (Fahrettin Cüreklibatur), konuk olduğu programda tıp fakültesinde okuduğu öğrencilik yıllarında maddi sıkıntılar yaşadığı dönemi anlattı. Arkın öğrencilik yıllarına ait hikayesiyle izleyenleri duygulandırdı.

BAŞUCUNDA EKMEKLE UYUYORMUŞ

Cüneyt Arkın, tıp fakültesinde okuduğu dönemde aile durumlarının iyi olmadığını, büyük maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Efsane oyuncu öğrencilik döneminde çok açlık çektiğini ve o günlerde yaşadığı açlık korkusuyla başucunda ekmekle uyuduğunu söyledi. Arkın o gönleri şöyle anlattı: “Ben çok açlık çektim. Yüce Allah hiç kimseyi aç bırakmasın. O yatağınıza giriyorsunuz ya! Ekmek görüyorsunuz gözünüz yemek görmüyor. Açken rüyanızda ekmek görüyorsunuz. Ben açlığı çok çektim. O açlık günlerinden sonra ben ne kadar şöhret olursam olayım, yatarken başucumda daima ekmek vardı. O korku hiç gitmedi… Aç kalırım korkusu…”