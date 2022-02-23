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Cüneyt Arkın genç sinemacılara böyle seslendi

Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile genç sinemacılara seslendi.

Twitter ve Instagram hesabını aktif kullanan Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, yeni bir paylaşımda bulundu. Usta oyuncu Arkın yayınladığı bir videoda bu kez genç sinemacılara seslendi.

"DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRECEKSİNİZ"
Sözlerine "Genç sinemacılar, seçtiğiniz meslek var ya, dünyanın en etkili, en sorumlu, en değerli ama bir o kadar da sorumluluk isteyen işi" diyerek başlayan 84 yaşındaki usta oyuncu, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Sinema insandır. İnsana dair ne varsa, o sinemadır. Sinema insanı zenginleştirir ama insan da sinemayı zenginleştirir. Siz bu yeni heyecanla, istekle, ideallerinizle, hayallerinizle sinemayı ve ona bağlı olarak dünyayı güzelleştireceksiniz."

Etiketler genç sinemacı cüneyt arkın
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