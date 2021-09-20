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Cüneyt Arkın: Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, gençlerin refaha kavuşturulması gerektiğini belirterek "Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın 'Efsaneler' belgeselinin galasında açıklamalarda bulundu. 

Arkın, kendisine uzatılan mikrofona "Gençlerimizi ne yapıp edip belli bir düzeye getirmemiz, refaha kavuşturmamız lazım. Burs alıyor, borçlanıyor, çıkar çıkmaz, iş bulmadan borcunu öde diye bastırıyoruz çocuğa" dedi.

"Üniversiteye geliyor, yurt meselesi, yatacağı yer yok çocuğun. Ben üniversitedeyken yaşadım bu sorunu, ben de yaşadım. Kaç yıl oldu halen bir şey değişmemiş" ifadesini kullanan Arkın, "İki tane yurt yapmak zor mu? Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?" diye sordu.

Bir muhabirin "Sinema dünyasını nasıl buluyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Arkın, "Sinema mı? Boşver ya..." dedi.

Etiketler cüneyt arkın saray yurt
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