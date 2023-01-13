Cüneyt Arkın'ın vasiyeti kriz çıkarttı! Kızı itiraz etti

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan usta oyuncu Cüneyt Arkın vasiyeti kriz çıkarttı. Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyetnameye itiraz etti.

Cüneyt Arkın'ın kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetname açıklandı. ilk eşinden dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyete itiraz etti.

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da 84 yaşında vefat etmişti.

Arkın'ın 14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı. Usta oyuncunun vasiyetiyle ilgili detaylara ulaşıldı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Cüneyt Arkın'ın hazırladığı vasiyetname nedeniyle Beşiktaş Levent'teki gayrimenkulü eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır'a paylaştırıldı.

Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır ise vasiyetnameye itiraz etti.

Sabah