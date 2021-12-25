Danilo Zanna’nın eski eşinden boşanma sonrası olay olan paylaşım

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna'nın geçtiğimiz hafta içi boşandığı eski eşi Tuğçe Demirbilek, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündemdei.

Tv 8’de yayınlanan Masterchef Türkiye programıyla adını duyuran İtalyan şef Danilo Zanna, geçtiğimiz günlerde Tuğçe Demirbilek’ten boşandı. Çiftin Zeno Zanna isimli çocukları için mahkemeden ortak velayet kararı çıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuğçe Demirbilek’in eski bir paylaşımını yeniden paylaşması, akıllarda soru işareti bıraktı.

Masterchef Türkiye’nin sevilen jürisi Danila Zanna, geçtiğimiz günlerde Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede boşandı. 9 yıllık evliliğin ardından çiftin çocukları Zeno Zanna hakkında ortak velayet kararı çıktı. 2012 yılında hayatlarını birleştiren çiftin çocukları 2013 yılında dünyaya geldi.

9 yıl evli kalan çift, fikir ayrılıkları nedeniyle boşandıklarını açıkladı. Boşanma sürecinde çift hakkında çeşitli söylentiler ortaya atıldı. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine Danilo Zanna, "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

TUĞÇE DEMİRBİLEK’TEN İMALI PAYLAŞIM

Boşanma süreci boyunca sessiz kalmayı tercih eden Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek ikilisi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Tuğçe Demirbilek’in yıllar önce paylaştığı bir şiiri yeniden sosyal medya hesabından paylaşması, “Bu sözler acaba Danilo Zanna’ya mı?” sorusunu akıllara getirdi.