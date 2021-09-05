  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Danla Bilic çileden çıktı: Aylardır sapık gibi mesaj atıp...

Danla Bilic çileden çıktı: Aylardır sapık gibi mesaj atıp...

Danla Bilic çileden çıktı: Aylardır sapık gibi mesaj atıp...

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic son paylaşımıyla yaşadığı bir olayı anlattı ve isyan etti.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Danla Bilic kendisine yapılan bir hareketle isyan etti ve bunu da sosyal medyadan paylaştı.

Bilic paylaşımında şunları söyledi:

"Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."

Danla Bilic'in mesajı sonra ünlü fenomene destek mesajları yağdı.

Etiketler danla bilic sapık mesaj
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul için açıklama: Yeni kapanma olacak mı?
Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı kuaförünü öpücüklere boğdu
Makinistin Tekirdağ'daki kazayla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepki çekti
İstanbullular dikkat: Meteoroloji saat verip uyardı
Hem tatil yapıyor hem para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyoruz
ABD'li balıkçının oltasına takılan balık herkesi şaşkına çevirdi
Koronavirüste ''PCR testi'' dönemi başlıyor: İşte tüm ayrıntılar
Acun Ilıcalı paylaştı: Danilo Şef MasterChef'i bıraktı mı?