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  3. 20 Aralık 2019 16:33

Danla Bilic Japonlara benzemek için estetik oldu

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Danla Bilic, çok konuşulacak bir estetik ameliyatı geçirdi. Makyaj videoları ile ünlenen Bilic, şimdi de Japonlara benzemek için ameliyatla göz çevresine estetik ameliyat yaptırdı.

Danla Bilic Japonlara benzemek için estetik oldu
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Japonlara benzemek için ameliyatla gözünü çekik yaptıran Danla Bilic, Nişantaşı City’s AVM'de Snob Magazin objektifine yansıdı. Danla Bilic, yeni haliyle ilk kez görüntülendi.

Doktor kontrolünden sonra Nişantaşı City's AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takılan ünlü fenomen, "İki hafta önce Tokyo'ya gittim. Çok sevdim oraları. Geldikten sonra gözümden estetik ameliyatı oldum. Daha çok yeni olduğu için şu an hiç iyi görünmüyorum. Kendimi daha iyi hissetmek için böyle bir şey yaptım. Çok istediğim bir şeydi. Ameliyattan sonra kendimi gayet iyi hissediyorum." diye konuştu.

 

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