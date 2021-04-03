Dansı yüzünden işinden olan spiker Hande Sarıoğlu yayında oryantal şov

Sosyal medyada paylaştığı dans videosu sonrası Habertürk TV'deki işinden olan güzel spiker Hande Sarıoğlu bu kez Bahis TV yayınında oryantal şov yaptı.

Dans videosu yüzünden Habertürk TV'den ayrılmak zorunda kalan sunucu Hande Sarıoğlu, Turco Medya bünyesinde yer alan Bahis TV ile anlaşmıştı. Sarıoğlu, yeni kanalında yayınlanan 'Bana Göre' adlı programda bir kez daha oryanyal şov yaptı.

Hande Sarıoğlu hem işini hem de oryantal dansını yapmaya devam ediyor. Ünlü sunucu, birlikte program yaptığı Buğra Korkut’a ‘’Buğra sen bakma. Bu hikayede Bülent Serttaş sensin, sen yanma’’ dedi. Korkut ise ‘Hiç beklemiyordum bunu’’ diyerek Sarıoğlu’na yanıt verdi.

"Her gece bunu hayal ediyordum’’

Sarıoğlu; ‘’Arkadaşlar böyle bir giriş yapmak gerçekten hayallerimden biriydi, her gece bunu hayal ediyordum’’ şeklinde açıklama yaptı.