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Darbeye teşebbüsle suçlanıyor: Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi

Darbeye teşebbüsle suçlanıyor: Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi
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Menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Barım, 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayşe Barım 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

DHA

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Etiketler ayşe barım menajer iddianame hapis
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