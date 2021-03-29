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  3. Darp edilen Bahar Candan'ın videosu ortaya çıktı

Darp edilen Bahar Candan'ın videosu ortaya çıktı

Katıldığı yarışma programlarıyla gündeme gelen Bahar Candan’a “seni ve tipini beğenmiyorum” diyerek şiddet uygulayan Murat D. isimli erkeğin serbest bırakılması sosyal medyada tepki topladı. Öte yandan Candan'ın videosu ortaya çıktı.

Katıldığı yarışma programlarıyla gündeme gelen Bahar Candan’a “seni ve tipini beğenmiyorum” diyerek şiddet uygulayan Murat D. isimli erkeğin serbest bırakılması sosyal medyada tepki topladı. Öte yandan Candan'ın videosu ortaya çıktı.

Bahar Candan’ın hastaneye giriş görüntüleri ortaya çıktı. Candan’ın, ayrıca “Beni darp eden şahıs telefonumu aldı, eşyalarıma da el koydu” dediği öğrenildi.

 Candan ayrıca, yüzüne 10 tane dikiş atıldığını da sözlerine ekledi.

 

Etiketler bahar candan darp dayak şiddet
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