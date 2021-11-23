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David Longdon hayatını kaybetti

David Longdon hayatını kaybetti

Rock grubu Big Big Train'in baş vokalisti ve söz yazarı David Longdon, geçirdiği kaza sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz şarkıcı David Longdon, geçtiğimiz cuma sabahı geçirdiği bir kaza sonucu Nottingham’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Longdon henüz 56 yaşındaydı. 

Grup arkadaşlarından  yapılan açıklamada; Longdon'un 20 Kasım'da Nottingham hastanesinde bir kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Geçirdiği kazaya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. 

GRUP ARKADAŞI MESAJ PAYLAŞTI
Grup arkadaşı Greg Spawton yaptığı açıklamada, “David, hem müzikal hem de kişisel olarak hayatımda büyük bir etki yarattı. Onu bir kardeş gibi sevdim ve şimdiden kaybını çok derinden hissediyorum. Olağanüstü yeteneğe sahip gerçek bir sanatçıydı. Ama her şeyden önce çok iyi bir insandı. Ailesi ve arkadaşları onu çok özleyecek” ifadesini kullandı.

Genesis'in eski gitaristi Steve Hackett, Longdon'a saygılarını sunarak, “O sevimli bir adamdı ve harika bir sesi vardı. Spectral Mornings'in vokal versiyonunda muhteşem bir şarkı söylüyordu" dedi. 

YER ALDIĞI SON ALBÜM 2022'DE ÇIKACAK
Vokalistin, kazadan önce yeni solo albümü için çalıştığı belirtildi. İngiliz progresif rock grubu Big Big Train’e 2009’da katılan Longdon, grupla 9 albüm yaptı. Longdon’un vokalde yer aldığı grubun son albümü “Welcome to the Planet” ise 28 Ocak’ta çıkacak

Etiketler david longdon
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