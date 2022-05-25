Defne Samyeli böyle yakalandı: Her şey yolunda

Bir süredir ekranlardan uzak olan Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Defne Samyeli, "Her şey yolunda" diyerek hızla aracına ilerledi.

Spikerliği bırakıp kariyerine şarkıcı ve oyuncu olarak devam etme kararı alan ünlü isim Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

Kızları Derin Talu ve Deren Talu'nun giyim tarzıyla da gündeme gelen Defne Samyeli, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda arkadaşıyla bir araya geldi. Çıkışta basın mensuplarının görüntü aldığını fark eden Defne Samyeli, koşar adımlarla otomobiline doğru ilerledi.

Son dönemde tercih ettiği kıyafetler ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yerini alan 49 yaşındaki ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, "Her şey yolunda." dedikten sonra oradan uzaklaştı.