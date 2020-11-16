Defne Samyeli evleniyor mu?

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkın ardından Serdar Bilgili ile birlikte olmaya başladı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra başlayan ilişki dolu dizgin giderken, Beşiktaş'ın eski başkanı olan Serdar Bilgili'den evlilik hamlesi geldiği konuşuluyor.

Defne Samyeli'nin geçtiğimiz aylarda Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli’nin adı Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile duyulsa da ikili yorum yapmayınca aşk haberi muallakta kalmıştı.

Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşkını kaleme aldı.

15 karatlık tektaş baktı

Cem Yılmaz tarafından ihanete uğrayan ve teselliyi Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili'de bulan Defne Samyeli ile ilgili herkesin kafasını karıştıracak bir haberim var! Samyeli, geçen hafta Nişantaşı'ndaki ünlü bir mücevherciden eskilerin tabiriyle 'kaldırım taşı' büyüklüğünde, 15 karatlık bir tektaş yüzük bakmış! Baktığı yüzüğün değeri, tam tamına 400 bin dolar!

Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli, o meşhur şarkıda olduğu gibi tektaşını kendi almak istiyor da olabilir, bilmiyorum ama 400 bin dolar çok ciddi bir para.

Diğer yandan aklıma, Defne Samyeli'nin evlilik hazırlığında olabileceği geldi. Evlilik konusunda ani kararlar verebilen Serdar Bilgili, acaba Defne Hanım'a "Tektaş bakmaya başla" mı dedi?

Çifte yakın bir arkadaşım, ilişkilerinin gelip geçici olmadığını söylemişti, bunu da düşününce evlilik ihtimali bana daha yakın geldi. Tektaşın akıbetini yakında öğreniriz...

