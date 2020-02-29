SON DAKİKA
ERDOĞAN: İDLİB'DE ŞEHİT SAYISI 36'YA ÇIKTI - CANLI YAYIN
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 29 Şubat 2020 10:18

Defne Samyeli, Kaan Sekban ile görüntülendi

Bir süre önce Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli'nin adı yine bir komedyenle aşk dedikodularına karıştı. Samyeli, Kaan Sekban ile baş başa görüntülendi.

Defne Samyeli, Kaan Sekban ile görüntülendi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Defne Samyeli, bankacılığı bırakıp komedyenliğe geçiş yapan Kaan Sekban ve bir bayan arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi. Emirgan’da bir mekanda objektiflerimize takılan Defne Samyeli bir süre sonra Kaan Sekban’la baş başa kaldı.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, saatlerce Sekban’la oturan Samyeli mekan çıkışında ayrı ayrı araçlarla görüntü vermekten kaçmaya çalıştı.

Trafikte kalan Samyeli habercilerin ‘Beyefendi kimdi? Neden panik yaptınız?’ sorularına, “Aaa tanımıyor musunuz? Beyefendi çok ünlü bir bankacı” diyerek cevap verdi. Bir hayli panik olan Samyeli gaza basarak gözlerden uzaklaştı.

Sözcü

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cem yılmaz , defne samyeli , kaan sekban
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM