  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Defne Samyeli ''VIP uyuşturucu partisi'' iddialarında sessizliğini bozdu!

Defne Samyeli ''VIP'' parti iddialarında sessizliğini bozdu

Defne Samyeli ''VIP'' parti iddialarında sessizliğini bozdu
Güncelleme:

İstanbul’daki uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun tutuklanan şoförü Ahmet Akçay’ın ifadelerinde yer alan Defne Samyeli, hakkındaki iddialara sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla cevap verdi verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan tutuklanmıştı. Akçay ifadesinde, 'Yapılan partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu' demişti. 

 Akçay'ın savcılıkta verdiği ifadede ismi geçen eski haber spikeri Defne Samyeli, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

“Adımın bugün geçtiği haberlerde, Garipoğlu’nun şoförü sanki 'uyuşturucu partilerine katılanlardan' biriymişim gibi ifade vermiş iması hem çok çirkin, hem çok yanıltıcıdır” diyen Samyeli, şunları kaydetti:

“Kasım Garipoğlu'nun evinde katıldığım tek parti, Şevval Şahin'in geçen sene Eylül ayında o evde düzenlediği doğum günü partisidir. Kızlarım Şevval'i modellikten tanırlar; onlar da davetli olduğu için hep birlikte doğum gününe katıldık. O evde Şevval'in annesi, ablası ve hatta 4 yaşlarındaki küçük yeğeni de vardı. Kendileriyle tanıştık, küçük kızı sevdik. Profesyonel bir çekim ekibi çekim yaptı; Instagram hesabımda hala duran fotoğrafları çektirdik. Katıldığım ve gözlemlediğim partiyle, bugünün gündemini teşkil eden yasaklı madde kullanımı ya da çizgi dışı başka bir eğlencenin olduğu ortamların uzaktan yakından alakası yoktur. Bütün detaylarıyla net hatırlıyorum, zira aynı gece kedimizin durumunun kötüleşmesi üzerine soluğu veterinerde aldık. Ve o gece kedimiz Tarkan'ı kaybettik.

Adımın bugün geçtiği haberlerde, Garipoğlu'nun şoförü sanki 'uyuşturucu partilerine katılanlardan' biriymişim gibi ifade vermiş iması hem çok çirkin, hem çok yanıltıcıdır. Böyle bir ifade vermiş de olamaz; olsa olsa geçen seneki bu doğum gününden bahsetmiştir.

At izi ile it izinin karıştığı bu ortamda şuna dikkat çekmek istiyorum: Bu ifadelerden ünlü isimleri cımbızlayıp, gündemi iyice magazinleştirmek suretiyle sulandırmak isteyenler var. Dikkatli olalım, sosyal medyada ünlü isimler üzerinden yürütülen 'magazin şehveti'ne kapılıp bu arada gerçek suçluları ve büyük resmi kaçırmayalım derim.

Bu vesileyle, hayatım boyunca yakın çevremin de çok rahatlıkla şahitlik edebileceği şekilde uyuşturucu maddelerin her türüne karşı olduğumun altını çizmek isterim. Toplumun bütün karar verme mekanizmasını, iradesini ve üretkenliğini dinamitleyen bu zehirle mücadelede devletin her türlü operasyonunu destekliyor; magazine değil büyük resme odaklanıyor, bu suçu yaygınlaştırmak ve tedarik etmek suretiyle gençlerimizin ve ülkemizin başına bela edenlerin hak ettikleri cezayı bulmalarını tüm kalbimle diliyorum.”

text-ad
Etiketler derin talu defne samyeli vip parti çizgi dışı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Epstein skandalında kan donduran iddia: ''Türkiye'den de küçük kız çocukları götürüldü'' Epstein skandalında kan donduran iddia: ''Türkiye'den de küçük kız çocukları götürüldü'' Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu ''Benim arazim'' deyip ispat edip yolun yarısını kapattırdı! ''Benim arazim'' deyip ispat edip yolun yarısını kapattırdı! Uyuşturucu soruşturmasına adı karışan ünlü oyuncu sessizliğini bozdu Uyuşturucu soruşturmasına adı karışan ünlü oyuncu sessizliğini bozdu Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı Emeklilikte çifte maaş içi tüm çalışanların maaşlarındaki zorunlu TES kesintisi başlıyor! Emeklilikte çifte maaş içi tüm çalışanların maaşlarındaki zorunlu TES kesintisi başlıyor! Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Altın yatırımında asıl soru değişti; ''altın ne zaman alınmalı'' sorusunu unutun! Altın yatırımında asıl soru değişti; ''altın ne zaman alınmalı'' sorusunu unutun! Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktı! Bakan Uraloğlu bilet bulamayanlara taktik verdi Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktı! Bakan Uraloğlu bilet bulamayanlara taktik verdi Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler
Ünlü oyuncu yeni dizisindeki tesettürlü rolü ve filtresiz haliyle olay oldu Ünlü oyuncu yeni dizisindeki tesettürlü rolü ve filtresiz haliyle olay oldu Eşiyle birlikte köye yerleşmişlerdi... ''Yapamazsın'' demişlerdi, şimdi siparişlere yetişemiyor! Eşiyle birlikte köye yerleşmişlerdi... ''Yapamazsın'' demişlerdi, şimdi siparişlere yetişemiyor! Milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten kanun teklifi Meclis'e sunuldu! 2026 da zam olup üstümüze yağacak: Sigara ve alkolde yeni yıl zamları belli oldu! 2026 da zam olup üstümüze yağacak: Sigara ve alkolde yeni yıl zamları belli oldu! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan 3 ürün daha listede! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan 3 ürün daha listede! İki yıl önce yayın hayatına başlayan TV kanalının fişi çekildi İki yıl önce yayın hayatına başlayan TV kanalının fişi çekildi Bilal Erdoğan'dan yılbaşı çağrısı: ''Her zamankinden daha çok ihtiyacımız var'' Bilal Erdoğan'dan yılbaşı çağrısı: ''Her zamankinden daha çok ihtiyacımız var'' Dört yıllık üniversite dönemi kapanıyor! YÖK Başkanı detayları açıkladı Dört yıllık üniversite dönemi kapanıyor! YÖK Başkanı detayları açıkladı Onlarca kişilik özel ekip sahada... Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor! Onlarca kişilik özel ekip sahada... Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor! TBMM'ye sürpriz kanun teklifi: ''Noel resmi tatil ilan edilsin'' TBMM'ye sürpriz kanun teklifi: ''Noel resmi tatil ilan edilsin''