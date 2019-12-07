Defne Samyeli'den gazetecilere sert sözler

Bir grup arkadaşıyla keyifli bir gece geçiren Defne Samyeli, çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarının “Sadettin Saran’la ilişkiniz olduğu ve sahne aldığınız mekanlardaki yüksek ücret talep ettiğiniz haberleri var.

Neler söylemek istersiniz bu iddialara?” şeklindeki sorularına, “Bu tarz sorular sormayın bana, çok ayıp. Hem neden soruyorsunuz ki? Kim soruyor? Ne olur biraz iş güç sorun bana.

‘Sahne ücretiniz fazlaymış’ gibi… Böyle soru mu olur?” şeklinde sert bir cevap verdi.