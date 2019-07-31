Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşkını ifşa etti !

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki kızı Deren Talu, tatil için Santorini'ye gitti. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Talu, son paylaşımında sevgilisini ele verdi.

PAYLAŞIMIYLA KENDİSİNİ ELE VERDİ

Takvim'de yer alan habere göre; Sosyal medya hesabından cesur bikinili ve mayolu pozlarını paylaşan Deren Talu bu sefer de Ege manzarasını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Talu'nun paylaşımındaki fotoğraf çeken bir erkeğin kolunun gözükmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Paylaşım sonrası panik olan Deren Talu fotoğrafı anında sildi. Talu'nun paylaşımını kısa sürede silmesi "Aşkını ifşa etti" yorumlarına neden oldu.