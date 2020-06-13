Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu o diziyle anlaştı

Deren Talu, dizi setlerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Amerika'da aldığı oyunculuk dersinin yanı sıra Türkiye'ye döndükten sonra usta tiyatrocu Derya Alabora ile çalışan Talu, NTC Medya'nın iddialı dizisi Akıncı'yla el sıkıştı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; annesinden de tam destek alan Talu, başrolünü Şükrü Özyıldız'ın oynayacağı ATV'de ekrana gelecek dizide ilk dizi tecrübesini yaşayacak.

DAHA ÖNCE "SON KALE HACIBEY" FİLMİNDE ROL ALMIŞTI

Talu daha önce Yurdaer Okur'la "Son Kale Hacıbey" adlı uluslararası ortaklı filmde rol almıştı. Başarılı oyuncu Tolga Tekin'in de kadrosunda yer alacağı Akıncı dizisinin kadın başrol oyuncusu henüz belli olmadı.