Defne Samyeli'nin kızı Deren'in bikinili pozu olay oldu

Sosyal medya, geride bıraktığımız gün 46 yaşındaki Defne Samyeli’nin bikinili fotoğraflarını konuştu. Yaz aylarının son günlerini kızlarıyla birlikte çıktığı Alaçatı tatilinde değerlendiren Samyeli, beyaz bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Kızı Deren’in çektiği fotoğraflarda son derece fit ve çekici görünen Defne Samyeli çok miktarda yoğun ve beğeni aldı.

Defne Samyeli’nin olay yaratan bikinili karelerinin ardından bu defa annesinin fotoğraflarnı çeken 21 yaşındaki Deren Talu objektif karşısına geçti ve o da bikinili bir pozunu hesabından paylaştı. Genç kızın annesinin hemen ardından bu tarz bir paylaşımda bulunması onu takip edenlerin; ‘Deren’den anneye nispet pozu’ şeklinde yorumlar yapmalarına neden oldu.

46 yaşındaki Defne Samyeli'nin bikinili paylaşımı

Defne Samyeli ile kızı tatilde