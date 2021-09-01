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Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi: 17 yaşında ortamlara bak

Defne Samyeli'nın küçük kızı Derin Talu olaylı bir gecede kameralara yakalanırken sevgilisi ameralara küfürler edip saldırdı.

16 yıllık evliliklerini 2011 yılında noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu liseyi bitirdi. Derin Talu yaşına göre giyimi ve ağır makyajıyla sık sık gündeme geliyor ve eleştiri konusu da oluyor.

Liseyi bitiren 17 yaşındaki Derin Talu, mezuniyet fotoğrafları da büyük tartışma konusu olmuştu. Derin Talu şimdi de gecelerde yakalandı ve olaylara karıştı.

Derin Talu'nun eğlence çıkışı görüntülendiği anlarda erkek arkadaşının küfür edip kameraların üstüne yürümesi gündeme bomba gibi düştü. Talu bu anlarda ne yapacağını bilemedi.


Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun bu anlarının yayınlanmasının ardından sosyal medya fenomeni Ata Benli "17 yaşında ortamlara bak" eleştirisinde bulundu.

Etiketler derin talu defne samyeli olay gece
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