Defne Samyeli'nin yeni villasının kirası gündem oldu

Ev sahibiyle mahkemelik olduğu villadan taşınan Defne Samyeli yeni bir villa kiraladı.

Defne Samyeli geçen yıl Kemerburgaz’daki evinin kirasını ödemediği gerekçesiyle ev sahibi ile karşı karşıya gelmişti.

Ev sahibinin icra da gönderdiği Samyeli yasal süreç tamamlanana kadar evi tahliye etmeyeceğini belirtmişti.

TV100'de yer alan habere göre, Defne Samyeli sonunda evinden taşındı ve Etiler’de yeni bir ev kiraladı. Ünlü şarkıcının yeni villasının aylık kirası 45.000 TL.

Defne Samyeli bu kez taşınmadan önce 1 yıllık kirayı peşin ödedi.