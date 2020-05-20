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  3. 20 Mayıs 2020 15:54

Defre Samyeli karın kasları ve fiziğiyle dikkat çekti!

48 yaşındaki güzel oyuncu Defne Samyeli, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta, karın kasları ve fiziğiyle büyük beğeni topladı.

Defre Samyeli karın kasları ve fiziğiyle dikkat çekti!
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Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, koronavirüs salgınından korunmak için kendisini evine kapattı. Karantina sürecinde yaptığı sporları ihmal etmeyen Samyeli, son yaptığı paylaşımında da bunları gözler önüne serdi.

KARIN KASLARINI GÖSTERDİ
48 yaşındaki iki kız annesi olan Defne Samyeli, evde olduğu sürede yediklerine dikkat ederek formunu korudu. Hayatından sporu eksik etmeyen şarkıcı, Instagram hesabından karın kaslarının göründüğü bir pozunu paylaştı. Samyeli'nin göz emojisi koyarak paylaştığı fotoğrafa kızı Deren Talu'dan da kalp emojileri geldi.

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