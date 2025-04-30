Deha dizisinden ''İmamoğlu'' göndermesi

Deha dizisinde bir sahnede kullanılan ifadeler Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolara gönderme olarak yorumlandı.

Show TV'nin sevilen dizisi Deha, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Aras Bulut İynemli ile Melis Sezen'in rol aldığı dizinin pazar günü yayınlanan bölümünde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik yapılan protestolara göndermede bulunuldu.

Bir sahnede, Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Devran karakteri Ali Haydar'a 'Adalet için savaşan insanlar çok daha duygusal oluyorlar. Çünkü ne kadar güçsüz olurlarsa olsunlar, direnmeye devam ediyorlar. Hak için, adalet için.' dedi.