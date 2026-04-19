  3. Delikanlı dizisinde Fırat Tanış krizi: Ayrılığın arkasındaki neden belli oldu

Delikanlı dizisinde "yoğunluk" gerekçesiyle yaşanan Fırat Tanış ayrılığının perde arkası aralandı. Show TV yönetiminin, sosyal medyadaki kadına şiddet iddiaları ve tepkiler üzerine oyuncuyla yollarını ayırdığı iddia edildi.

Show TV’nin iddialı yapımı "Delikanlı" dizisinde, izleyicileri şaşırtan bir oyuncu değişikliği yaşandı. Dizinin 3. bölümünde "Miran" karakteriyle izleyici karşısına çıkması beklenen usta oyuncu Fırat Tanış’ın projeden ayrıldığı resmi olarak duyuruldu.

Yapım şirketi OGM Pictures tarafından yapılan ilk açıklamada ayrılık nedeni "teknik koşullar ve program yoğunluğu" olarak belirtilse de, kulislerden gelen bilgiler çok daha derin bir tabloyu işaret ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın ulaştığı detaylara göre; Fırat Tanış’ın kadroya dahil olduğunun duyurulmasının ardından, oyuncu hakkında geçmişte gündeme gelen "kadına şiddet" iddiaları sosyal medyada yeniden alevlendi. İzleyicilerden gelen yoğun tepkiler üzerine Show TV yönetiminin hassas bir tavır sergilediği öne sürülüyor.

Yaklaşık 7 ay önce yönetimsel bir değişim süreci (kayyum) geçiren kanalın, ekran yüzü seçimlerinde toplumsal hassasiyetleri ön planda tutma kararı aldığı iddia ediliyor. Bu yeni politika doğrultusunda, tartışmalı isimlerle çalışmama prensibiyle Fırat Tanış ile yolların ayrıldığı konuşuluyor.

Gelen iddialar arasında en dikkat çekici olanı ise oyuncunun daha önceden çekilen sahnelerinin imha edildiği yönünde. "Miran" karakterinin başka bir oyuncuyla mı devam edeceği yoksa hikayeden tamamen mi çıkarılacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sektör temsilcileri, bu kararın dizi dünyasında "etik sorumluluk" tartışmalarını yeniden başlatacağını öngörüyor.

