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  3. 16 Nisan 2019 17:36

Della Miles'tan örnek Türk lirası kararı

Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ve Türk halkının büyük sempatisini kazanan ABD'li sanatçı Della Miles, sanat dünyasına örnek olacak bir davranışa imza attı.

Della Miles'tan örnek Türk lirası kararı
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Avrupa'daki turnesine devam eden Della Miles, konserhak ediş ve ücretlerini Türk Lirası olarak güncelledi. Türk Lirası'nın dünyada hak ettiği saygıyı görmesi gerektiğini savunan ve her fırsatta Türkiye ile ilgili davetkar açıklamalar yapan Miles, aldığı bu kararla "kendi adına elini taşın altına sokmaya" karar verdiğini dile getirdi.

Bir yandan Avrupa'nın en önemli konser salonlarında on binlerce kişiyi coşturan bir yandan da hayranı olduğu Türkiye adına gönüllü turizm elçiliği görevini üstlenen Miles, konser hak ediş ve ücretlerini Türk Lirası olarak alma kararının Türkiye'deki sanatçılar tarafından da kabul görmesi ve uygulanması gerektiğini savundu. "Hep birlikte zirveden birer kar top yuvarlayabilirsek bu bir süre sonra önüne geçilemez bir çığa dönüşebilir. Türkiye'nin en önemli değerlerinden birine, Türk Lirası'na hak ettiği değer ve saygınlığı kazandırmak adına bizler de kararlı bir duruş sergilemeliyiz.

ABD'li şarkıcı, kararının bireysellikten çıkıp ortak bir tutum haline gelmesinin Türkiye'nin menfaatine olacağını düşündüğünü söyledi.

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