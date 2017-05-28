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  3. 28 Mayıs 2017 10:37

Demet Akalın 3 Adam'a fena vurdu

Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden '3 Adam' ekibinden Oğuzhan Koç'a yüklendi.

Demet Akalın 3 Adam'a fena vurdu
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Şarkıcı Demet Akalın, geride bıraktığımız günlerde Eser Yenenler üzerinden 3 Adam’a yüklenmiş ve onları sevmediğini söylemişti. 3 Adam cephesinden Akalın’ın bu çıkışına şimdiye kadar bir tepki gelmemişti, sessizliği Oğuzhan Koç bozdu. Katıldığı bir etkinlikte Gülşen’in ‘Bangır Bangır’ şarkısıyla Demet Akalın’a gönderme yapan Koç’a, Akalın’ın yanıtı gecikmedi. Demet Akalın, Oğuzhan Koç’un yanıtını taşıyan bir gazete kupürünü sosyal medya hesabından paylaşarak yanına çok sert ifadeler içeren bir metin yazdı. İşte Akalın’ın yazdığı o metin: “Koç’um sana şu kadar söyleyeyim; İşte bu yüzden sevilmiyorsunuz. Ödül aldığım bir üniversitenin töreninde de benimle (sözde) sağlam dalga geçmiştiniz! Sen de o sevimli ikilinin yanında güzel şarkılarınla erime bence! Ben kimseye boşuna sallamam! Ha ortak kulis yoktu demişsin, ben ekmek yediğim kulislerde alem yapmadığım için hatırlamaman normal! Neyse benden tavsiye yine de sen onlara uyma”

 

Sözcü

koç , kulis , 3 adam , demet akalın , alem , oğuzhan