Demet Akalın, Bakan Yusuf Tekin'i hedef aldığı paylaşımı sildi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, laikliği hedef alan açıklamaları ile tepki çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik yaptığı "Korkunç! Gerçekten inanılır gibi değil! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" paylaşımını sildi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, laikliği hedef alan açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik istifa çağrısı yaptığı paylaşımını sildi.

Eğitim politikaları ve laiklik karşıtı sözleriyle gündemden düşmeyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da katıldığı AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada bir kez daha tepki çekti.

Bakan Tekin, "Sizin anladığınız laik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu" sözlerini sarf etti.

Sosyal medyada gündem olan Tekin'e bir tepki de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yusuf Tekin'e tepki göstererek, "Korkunç! Gerçekten inanılır gibi değil! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

BAKAN TEKİN NE DEDİ?

Tekin, Batman'da düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresinde şu ifadeleri kullandı:

"Sizin laiklikten anladığınız şey şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim laiklikten anladığım şey aynı değil. Ben laiklikten bütün vatandaşların, hangi dine inanırlarsa inansınlar dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını, yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına almayı laiklik gereğiyle yaptınız. Kendi ideolojik bakış açılarını bize dayatmak isteyen birileri evrensel tanımlamalarla asla örtüşmeyen kavramları bize dayatıyorlar ve bizi bunun üzerinden eleştiriyorlar"