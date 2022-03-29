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Demet Akalın ''bunlar yatakta ne giyiyor'' dedi sosyal medya yıkıldı

Demet Akalın ''bunlar yatakta ne giyiyor'' dedi sosyal medya yıkıldı

Demet Akalın'ın Oscar gecesine Türk sevgilisi Alev Aydın ile katılan Halsey'in transparan kıyafeti için yaptığı bu yorum sosyal medyada olay oldu.

Oscar Ödül Töreni sonrasında düzenlenen Oscar partisine Türk sevgilisi Alev Aydın ile katılan Halsey'in "iç çamaşırı üstüne transparan" kıyafetini gören ünlü şarkıcı Demet Akalın yaptığı yorumla sosyal medyada günün konusu oldu.

Türk sevgilisinin yanında iddialı pozlar veren Halsey sosyal medyanın da gündemindeydi. Halsey'nin iddialı tarzını gören Demet Akalın kendini tutamadı.

Demet Akalın Halsey'in pozunu görünce "Bunlar kocalara ne giyiyor acaba yatakta? Hayır her şey meydanda bir de" dedi.

Akalın daha sonra gelen yorumlara ise "Düşünülmüyor artık anacım. Erkeklerin bu kadar şeyleri gözükse. Neyse sustum bir de gözükenin fotoyu paylaşmamışsın" yanıtını vererek gündeme geldi.

 

Etiketler halsey demet akalın transparan
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