Demet Akalın ile Berkay Şahin kavgası boyut dğeiştirdi

Demet Akalın ile Berkay Şahin kavgası farklı bir yere taşındı. İddialara göre Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e saat hediye etmiş; Şahin çifti ise mağazaya gidip saati satmak istemişti. Yine iddialara göre bu olay üzerine mağaza yetkilisi Demet Akalın’ı arayarak, Berkay ve Özlem Ada Şahin çiftinin saati satmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine de Demet Akalın'ın Berkay Şahin ile arası açılmıştı.

Tüm bu iddiaların üzerine Özlem Ada Şahin, Instagram üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Saati satmak istemediklerini, değiştirmek istediklerini" söylemişti.

Berkay geçtiğimiz gün konuyla ilgili ise, "Olay 23-24 Temmuz'da oldu. Sonra konuştuk, konserine gittik. Ama şimdi haber oldu. Biz bu saati değiştirmek istedik. Aldığı yer çok para isteyince, daha uygun bir yer bulduk ve saati oradan almak istedik. Hatta saat bizde yok, oraya bıraktık. Ayrıca dediğim gibi inisiyatif hediye edilen kişinindir. Neden uzadı bu kadar? Ben de Demet'e kırgınım. Benim karım ünlü değil, oyuncu değil. Onu bu işlerin içine çekmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız. Bir sıkıntısı varsa sosyal medya üzerinden yazmasına gerek yok" yorumunu yaptı.

Berkay’ın açıklaması sonrası Demet Akalın, Bilal Özcan’ı telefonla arayarak konuyla ilgili açıklamalar yaptı! İşta Akalın orada öyle sözler söyledi ki kavganın da boyutu değişti:

BEN GÖRGÜSÜZ OLABİLİRİM AMA...

“Artık bu mevzu uzadı, ben neden hediyenin peşinde koşayım. Kendisi küfür kıyamet beni aradı, saatçiye gitmiş. 'Rolex'deki kız bana parayı vermiyor' dedi. Ben saatçi kıza yalvardım artık. Kız ağlıyordu yalvardım kıza, 'Ver parayı' diye. Ben niye peşinde koşayım ya. Bana ne? Herkesin kendi şeyi, bana ne? Aaa delirmiş insanlar. Ben kendim görgüsüz olabilirim bunu lütfen yazar mısın? Ama başkasının parasıyla görgüsüzlük yapana ilk kez burada şahit oluyorum yani.

Bir de ne demek o ya, ‘Demet bu her zaman yapıyor?' Ben onun yüzünden Caner Erkin ve karısına rezil oldum iki sene önce doğum günümde. Caner’in üstüne atlamaya kalktı iki sene önce doğum günümde. Hem saat aldık anasını yandığımın dünya para verip birde üstüne terbiyesiz olduk, görgüsüz olduk, rezil olduk. Olduk da olduk anasını yandığımın nasıl bir şey anlamadım yani."