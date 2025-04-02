Demet Akalın ile Gülben Ergen yine kapıştı! Bu sefer engeli bastı

Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında yine soğuk rüzgarlar esti. Ergen, Akalın'ın kendisini engellediğini duyurunca ikili arasında gerginlik yaşandı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen ile Demet Akalın yine karşı karşıya geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Gülben Ergen, sosyal medya hesabından destek paylaşımı yaptı. Demet Akalın ise Gülben Ergen'i engelledi. Bunu fark eden Ergen ise ''Koyun can derdinde kasap mal'' dedi.

Demet Akalın da ''Kasap ben miyim? Mal da benim galiba! Narin'in okul inşaatı bitmeyecek rezil olacağım dedi. O zaman kasap değildim ama! Neyse konu nazik olmasa'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Öte yandan şarkıcı İrem Derici, Gülben Ergen'in tarafını tuttu ve Gülben Ergen'i etiketleyerek, "Kurtulduk aşk çiçeğim, kulübe hoş geldin" dedi.