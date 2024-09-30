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Demet Akalın kiracısına isyan etti: ''1 sene öğrenciyi bedava oturtacağım''

Demet Akalın kiracısına isyan etti: ''1 sene öğrenciyi bedava oturtacağım''
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Türkiye'deki ev sahibi - kiracı anlaşmazlıklarında son örnek ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu. Ünlü şarkıcı İstanbul'da 5 bin TL kira ödeyen kiracısından şikayetçi olarak "Kiracıyı çıkartırsam 1 sene öğrenciyi bedava oturtacağım" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın’ın başı kiracısı ile bir süredir dertte. Sık sık sorununu dile getiren şarkıcı yeni bir paylaşımında yine kiracısından şikayetçi oldu.

Akalın Etiler'deki evinde 5 bin TL'ye oturan kiracısına tepki göstererek, "Kiracıyı çıkartırsam 1 sene öğrenciyi bedava oturtacağım" dedi.

Demet Akalın, Etiler'deki 1+1 evinin kiracısıyla sorunlar yaşadığını söyleyerek isyan etti.

 Mankenlik döneminde aldığı Etiler'deki evi için 5 bin TL kira bedeli alan Akalın bu durumdan şikayetçi.

Şarkıcı Demet Akalın "Bugün bir yere gidiyorsun, dört kişiyle 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor," diyerek yaşadığı durumu aktarmıştı.

Akalın, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin kiracısını çıkarmasıyla ilgili yaptığı paylaşımın altına, "Ben de benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Üstelik öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene" şeklinde bir yorumda bulundu.

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Etiketler kiracı demet akalın bir öğrenci etiler
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